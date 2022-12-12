Габитов Сафиулла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Габитов Сафиулла

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Место рождения

Старые Енали, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Старые Енали, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Ташкент
Место жительства
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Неизвестно
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