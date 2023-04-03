Тюрина Параскева Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1850 и 1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.08.1879
Сын: Тюрин Пётр Никитич
Отец ребёнка: Тюрин Никита Романович
Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно