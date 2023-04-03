Тюрина Параскева Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тюрина Параскева Трифоновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1850 и 1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1850 и 1860 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1850 и 1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.08.1879

Сын: Тюрин Пётр Никитич

Отец ребёнка: Тюрин Никита Романович

Ивановка, Башмаковский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Никита Романович

Смерть
Неизвестно
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