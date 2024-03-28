Тимофеев Юрий Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тимофеев Юрий Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1976

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1979 г.р.

Дети

2002 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1976

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тимофеева (Сафонова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
25.03.2002

Сын: Тимофеев Артем Юрьевич

Мать ребёнка: Тимофеева (Сафонова) Елена Александровна

Рождение ребёнка
04.03.2011

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тимофеева (Сафонова) Елена Александровна

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