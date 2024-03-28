Тимофеев Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1976
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1976
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.03.2002
Мать ребёнка: Тимофеева (Сафонова) Елена Александровна
Рождение ребёнка
04.03.2011
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тимофеева (Сафонова) Елена Александровна