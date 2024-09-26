Макарова (Кузьмина) Наталья Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1891
Дата смерти20.11.1931
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891
Отец: Кузьмин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.05.1910
Дочь: (Макарова) Елена Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: (Макарова) Вера Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Макаров Михаил Герасимович
Рождение ребёнка
01.12.1923
Дочь: Рябчинская (Макарова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Макаров Михаил Герасимович
Смерть
20.11.1931
Похороны
Неизвестно