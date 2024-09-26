Макарова (Кузьмина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макарова (Кузьмина) Наталья Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1891

Дата смерти

20.11.1931

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1891

Отец: Кузьмин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.05.1910

Дочь: (Макарова) Елена Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Герасимович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: (Макарова) Вера Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Герасимович

Рождение ребёнка
1921

Сын: Макаров Борис Михайлович

Отец ребёнка: Макаров Михаил Герасимович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.12.1923

Дочь: Рябчинская (Макарова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Макаров Михаил Герасимович

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
20.11.1931
Похороны
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область

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