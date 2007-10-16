Самарина (Тугаринова) Руфина (Руфа) Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСамарина (Тугаринова) Руфина (Руфа) Борисовна

Самарина (Тугаринова) Руфина (Руфа) Борисовна

Место рождения

деревня Семенково, Вологодский район, Вологодская область

Дата рождения

20.05.1942

Дата смерти

16.10.2007

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1942

Отец: Тугаринов Борис Александрович

Мать: Тугаринова Нина Ивановна

деревня Семенково, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
07.03.1970

Муж: Самарин Сергей Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
07.04.1971

Дочь: Дорогина Нина Сергеевна

Отец ребёнка: Самарин Сергей Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Рождение ребёнка
08.02.1974

Сын: Самарин Владимир Сергеевич

Отец ребёнка: Самарин Сергей Александрович

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
16.10.2007
Челябинск, Челябинский, Челябинская область