Самарина (Тугаринова) Руфина (Руфа) Борисовна
Место рождениядеревня Семенково, Вологодский район, Вологодская область
Дата рождения20.05.1942
Дата смерти16.10.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1942
деревня Семенково, Вологодский район, Вологодская область
Бракосочетание
07.03.1970
Рождение ребёнка
07.04.1971
Дочь: Дорогина Нина Сергеевна
Отец ребёнка: Самарин Сергей Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1974
Сын: Самарин Владимир Сергеевич
Отец ребёнка: Самарин Сергей Александрович
Смерть
16.10.2007