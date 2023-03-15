Дрёмина (Сидорова) Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сидоров Николай
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дрёмин Мария
Отец ребёнка: Дрёмин Павел
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дрёмин Павел
Смерть
Неизвестно