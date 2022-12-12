Петряшев Михаил Платонович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
ДетиНе указаны
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Комментарий
Рождение
Около 1886
Отец: не указан
Мать: не указана
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1379
Военная служба
04.07.1915 ст.
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Ранение РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1379
Военная служба
11.07.1915 ст.
Положили в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1379
Военная служба
26.08.1916 ст.
Рядовой 202 транспорта. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л. 631
Военная служба
26.08.1916 ст.
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
выписан из лазарета. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л. 631
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Женат. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1379
Смерть
Неизвестно