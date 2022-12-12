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Петряшев Михаил Платонович

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Место рождения

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Чупово, Кичменгско-Городецкий муниципальный район, Вологодская область
РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1379
Военная служба
04.07.1915 ст.
Перемышль, Перемышльский муниципальный район, Калужская область
Ранение РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1379
Военная служба
11.07.1915 ст.
Положили в лазарет. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1379
Военная служба
26.08.1916 ст.
Рядовой 202 транспорта. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л. 631
Военная служба
26.08.1916 ст.
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
выписан из лазарета. РГВИА, Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), я. 2647-П, л. 631
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Женат. РГВИА Картотека бюро учета потерь в Первой мировой войне (офицеров и солдат), ящик 2644-П, л. 1379
Смерть
Неизвестно
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