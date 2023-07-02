Пергаев Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПергаев Александр

Пергаев Александр

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1948 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

РП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.05.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пергаева Надежда Николаевна

Рождение ребёнка
1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Пергаева Надежда Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пергаева Надежда Николаевна

Смерть
Неизвестно