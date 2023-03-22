Волконидова Мария Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВолконидова Мария Андреевна

Волконидова Мария Андреевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1912

Сын: Волконидов Георгий Петрович

Отец ребёнка: Волконидов Пётр Иванович

Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконидов Пётр Иванович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close