Волконидова Мария Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1912
Сын: Волконидов Георгий Петрович
Отец ребёнка: Волконидов Пётр Иванович
Камбулат, Туркменский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно