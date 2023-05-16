Ilves (Potsep) Maret — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ilves (Potsep) Maret

Место рождения

Kärige-Hanso

Дата рождения

22.10.1804

Пол

Женский

Отец

1768 г.р.

Мать

1773 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1804

Отец: Potsep Kilian

Мать: Zäni Leno

Kärige-Hanso