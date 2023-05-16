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Ilves (Potsep) Maret
Ilves (Potsep) Maret
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Место рождения
Kärige-Hanso
Дата рождения
22.10.1804
Пол
Женский
Отец
Potsep Kilian
1768 г.р.
Мать
Zäni Leno
1773 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВП
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Биография
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Место
Комментарий
Рождение
22.10.1804
Отец:
Potsep Kilian
Мать:
Zäni Leno
Kärige-Hanso
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