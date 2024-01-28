Улезькова Лукерья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда | Л. 1041 (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1845
Отец ребёнка: Улезьков Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: (Улезькова) Марфа
Отец ребёнка: Улезьков Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1855
Сын: Улезьков Капитон Матвеевич
Отец ребёнка: Улезьков Матвей Яковлевич
Рождение ребёнка
1857
Дочь: (Улезькова) Ксения Матвеевна
Отец ребёнка: Улезьков Матвей Яковлевич
Смерть
Неизвестно