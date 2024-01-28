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Улезькова Лукерья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Улезьков Матвей Яковлевич

Упоминание
Неизвестно
Ф. И-18. Оп. 1. Д. 351. Ревизская сказка по слободе Ширяевой (1850) | Ревизская сказка 1860 года декабря первого дня Воронежской губернии Богучарского уезда | Л. 1041 (И-0018_0001_00546_И18_1_546_0916... Показать все
Рождение ребёнка
16.11.1845

Сын: Улезьков Федор Матвеевич

Отец ребёнка: Улезьков Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1850

Дочь: (Улезькова) Марфа

Отец ребёнка: Улезьков Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Улезьков Капитон Матвеевич

Отец ребёнка: Улезьков Матвей Яковлевич

Рождение ребёнка
1857

Дочь: (Улезькова) Ксения Матвеевна

Отец ребёнка: Улезьков Матвей Яковлевич

Смерть
Неизвестно

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