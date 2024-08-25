Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Снурникова (Голубенко) Елена Яковлевна

Место рождения

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край

Дата рождения

22.05.1879

Дата смерти

После 1902

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1879

Отец: Голубенко Яков Матвеевич

Мать: Голубенко Феодосия Владимировна

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Снурников Антон Константинович

Рождение ребёнка
13.03.1898

Дочь: Бондарева (Снурникова) Дарья Антоновна

Отец ребёнка: Снурников Антон Константинович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
1899

Сын: Снурников Иван Антонович

Отец ребёнка: Снурников Антон Константинович

Рождение ребёнка
?.01.1902

Сын: Снурников Павел Антонович

Отец ребёнка: Снурников Антон Константинович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
29.06.1909

Сын: Снурников Петр Антонович

Отец ребёнка: Снурников Антон Константинович

Ладовская Балка, Красногвардейский муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
После 1902

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