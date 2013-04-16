Захаренко Виктор Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Захаренко Виктор Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

16.04.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.02.1983

Дочь: Евгения Викторовна

Мать ребёнка: Захаренко Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия Викторовна

Мать ребёнка: Захаренко Наталья Сергеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Захаренко Наталья Сергеевна

Смерть
16.04.2013
Причина смерти: Несчастный случай
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