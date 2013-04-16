Захаренко Виктор Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти16.04.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
04.02.1983
Дочь: Евгения Викторовна
Мать ребёнка: Захаренко Наталья Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия Викторовна
Мать ребёнка: Захаренко Наталья Сергеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
16.04.2013
Причина смерти: Несчастный случай