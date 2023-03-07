Солодянкина Параскева Тимофеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодянкина Параскева Тимофеева

Солодянкина Параскева Тимофеева

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Солодянкин Роман Васильев

Отец ребёнка: Солодянкин Василий Власов

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1811

Дочь: Татьяна Васильева

Отец ребёнка: Солодянкин Василий Власов

Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодянкин Василий Власов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Кобелевской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1812
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close