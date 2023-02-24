Шестакова Дарья Филимонова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1821
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Отец: Филимонов Лукьян Ермолаевич
Мать: Филимонова Прасковья
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Блинкова Пелагея Шестакова
Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Засыпкина Меланья Шестакова
Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович
Рождение ребёнка
1852
Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Пелагея Титовна
Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович
Рождение ребёнка
15.06.1862
Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович
Смерть
Неизвестно