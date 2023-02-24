Шестакова Дарья Филимонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШестакова Дарья Филимонова

Шестакова Дарья Филимонова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1821

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821

Отец: Филимонов Лукьян Ермолаевич

Мать: Филимонова Прасковья

Рождение ребёнка
1848

Дочь: Блинкова Пелагея Шестакова

Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Засыпкина Меланья Шестакова

Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1852

Сын: Кряквин Афанасий Титович

Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Пелагея Титовна

Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
15.06.1862

Сын: Шестаков Тихон Титович

Отец ребёнка: Шестаков Тит Архипович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close