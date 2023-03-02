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Сердюк Иван Васильев

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Место рождения

Нестеровка

Дата рождения

1915

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915

Отец: Сердюк Василий Филиппович

Мать: Сердюкова Настасья Никифоровна

Нестеровка
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