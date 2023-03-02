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Сердюк Иван Васильев
Сердюк Иван Васильев
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Место рождения
Нестеровка
Дата рождения
1915
Пол
Мужской
Отец
Сердюк Василий Филиппович
1879 г.р.
Мать
Сердюкова Настасья Никифоровна
1881 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1915
Отец:
Сердюк Василий Филиппович
Мать:
Сердюкова Настасья Никифоровна
Нестеровка
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