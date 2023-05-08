Аршинов Епифан Фирсович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1793
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1793
Отец: Аршинов Фирс
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.09.1817
Мать ребёнка: Аршинова Ефимия Емельяновна
Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1822
Сын: Аршинов Родион Епифанович
Мать ребёнка: Аршинова Ефимия Емельяновна
Рождение ребёнка
Около ?.01.1835
Мать ребёнка: Аршинова Ефимия Емельяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно