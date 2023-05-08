Аршинов Епифан Фирсович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аршинов Епифан Фирсович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1793

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1793

Отец: Аршинов Фирс

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.09.1817

Сын: Аршинов Семен Епифанович

Мать ребёнка: Аршинова Ефимия Емельяновна

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Аршинов Родион Епифанович

Мать ребёнка: Аршинова Ефимия Емельяновна

Рождение ребёнка
Около ?.01.1835

Сын: Аршинов Иван Епифанович

Мать ребёнка: Аршинова Ефимия Емельяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аршинова Ефимия Емельяновна

Смерть
Неизвестно