неизвестно
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1782
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гликерия Федорова
Рождение ребёнка
1751
Сын: Федор Петров
Мать ребёнка: Гликерия Федорова
Федор Петрович (1751 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Фоминского Даниловского уезда. Впоследствии рукоположен во диакона к церкви села Воскресенского в Куклином углу Дан... Показать все
Смерть
До 1782