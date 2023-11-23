неизвестно — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдинеизвестно

неизвестно

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1782

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1709 г.р.

Дети

Добавил:

ДВ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гликерия Федорова

Рождение ребёнка
1751

Сын: Федор Петров

Мать ребёнка: Гликерия Федорова

Федор Петрович (1751 — ?) О месте рождения и родителях его данных нет1 . Дьячок села Фоминского Даниловского уезда. Впоследствии рукоположен во диакона к церкви села Воскресенского в Куклином углу Дан... Показать все
Смерть
До 1782

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