Кузина (Кузина) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ленахина (Кузина) Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин Иван Фёдорович
Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин ?
Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кузин ?
Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор
Рождение ребёнка
25.06.1944
Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор
Смерть
Неизвестно