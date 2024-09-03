Кузина (Кузина) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузина (Кузина) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ленахина (Кузина) Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин Иван Фёдорович

Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин ?

Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузин ?

Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор

Рождение ребёнка
25.06.1944

Сын: Кузин Евгений Фёдорович

Отец ребёнка: Кузин (Была Другая Фамилия) Фёдор

Смерть
Неизвестно

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