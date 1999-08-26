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Ахметова Раушания Ильгамовна
Ахметова Раушания Ильгамовна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
26.08.1999
Пол
Женский
Отец
Ахметов Ильгам Идиатович
Мать
Ахметова (Султангареева) Эльвира Даниловна
1976 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
РА
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События
Биография
Биография
Источники
Источники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1999
Отец:
Ахметов Ильгам Идиатович
Мать:
Ахметова Эльвира Даниловна
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