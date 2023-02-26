Лёвушкина (Зенина) Анна Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛёвушкина (Зенина) Анна Егоровна

Лёвушкина (Зенина) Анна Егоровна

avatar

Место рождения

д.Рычёнки Перемышльского р-на Калужской обл.

Дата рождения

1928

Дата смерти

Около 2011

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: Зенин Егор Дмитриевич

Мать: Зенина (старая) Параскева Фёдорова

д.Рычёнки Перемышльского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лёвушкин Иван Евстигнеевич

д.Шугурово
Смерть
Около 2011
д.Сабуровщино Бабынинского р-на Калужской обл.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close