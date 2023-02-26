Лёвушкина (Зенина) Анна Егоровна
Место рожденияд.Рычёнки Перемышльского р-на Калужской обл.
Дата рождения1928
Дата смертиОколо 2011
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
д.Рычёнки Перемышльского р-на Калужской обл.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Лёвушкин Иван Евстигнеевич
д.Шугурово
Смерть
Около 2011
д.Сабуровщино Бабынинского р-на Калужской обл.