Алексей Прокофьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1709
Дата смерти1770
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709
Отец: Прокофий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Алена Егоровна
Рождение ребёнка
1753
Дочь: Марфа Алексеевна
Мать ребёнка: Алена Егоровна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Евфимия Алексеевна
Мать ребёнка: Алена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Алена Егоровна
Смерть
1770