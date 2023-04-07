Алексей Прокофьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Алексей Прокофьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1709

Дата смерти

1770

Пол

Мужской

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1709

Отец: Прокофий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1751

Дочь: Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Алена Егоровна

Рождение ребёнка
1753

Дочь: Марфа Алексеевна

Мать ребёнка: Алена Егоровна

Рождение ребёнка
1760

Дочь: Евфимия Алексеевна

Мать ребёнка: Алена Егоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Алена Егоровна

Смерть
1770
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