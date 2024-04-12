Николай Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНиколай Фёдорович

Николай Фёдорович

Место рождения

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

18.02.1902 ст.

Дата смерти

17.02.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1902 ст.

Отец: - Фёдор Яковлевич

Мать: - Мария Панкратовна

Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
МК 56-13-43 стр.107-108 (Рождение №-17м)
Крещение
24.02.1902 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей Крёстный отец: Феодор Феодорович - крестьянский СЫН из д.Тихая Крёстная мать: Мария Степановна - крестьянская девица из д.Тихая
Смерть
17.02.1903 ст.
Тихая, Паломская волость, Кологривский уезд
Ребёнок в 1 год (от простуды)
Похороны
19.02.1903 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
МК 56-13-43 стр.194-195 (Умершие №-7м)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close