Николай Фёдорович
Место рождения
Дата рождения18.02.1902 ст.
Дата смерти17.02.1903 ст.
ПолМужской
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1902 ст.
Отец: - Фёдор Яковлевич
Мать: - Мария Панкратовна
МК 56-13-43 стр.107-108 (Рождение №-17м)
Крещение
24.02.1902 ст.
Ильинская церковь села Княжей Крёстный отец: Феодор Феодорович - крестьянский СЫН из д.Тихая Крёстная мать: Мария Степановна - крестьянская девица из д.Тихая
Смерть
17.02.1903 ст.
Ребёнок в 1 год (от простуды)
Похороны
19.02.1903 ст.
МК 56-13-43 стр.194-195 (Умершие №-7м)