Анна Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Иван

Отец ребёнка: Голубков Алексей

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Голубков Ефим

Отец ребёнка: Голубков Алексей

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Голубков Алексей

Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубков Алексей

Смерть
Неизвестно
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния