Анна Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Иван
Отец ребёнка: Голубков Алексей
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Голубков Ефим
Отец ребёнка: Голубков Алексей
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Голубков Алексей
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голубков Алексей
Смерть
Неизвестно
Козлово, Зубцовский уезд, Тверская губерния