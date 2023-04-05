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Гедеонов Яков Иванович
Гедеонов Яков Иванович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1842
Пол
Мужской
Отец
Гедеонов Иван Васильевич
1796 г.р.
Мать
Гедеонова (Кн. Друцкая-Соколинская) Анна Егоровна
Дети
Не указаны
Добавил:
НМ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец:
Гедеонов Иван Васильевич
Мать:
Гедеонова Анна Егоровна
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