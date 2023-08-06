Облицова (Цуканова) Нина Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОблицова (Цуканова) Нина Савельевна

Облицова (Цуканова) Нина Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Цуканов-Облицов Игорь

Отец ребёнка: не указан

Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Облицова Людмила Юрьевна

Отец ребёнка: Облицов Юрий Петрович

У нее 2 дочки
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Облицов Сергей Юрьевич

Отец ребёнка: Облицов Юрий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Облицов Юрий Петрович