Облицова (Цуканова) Нина Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Кирсанов, город Кирсанов, Тамбовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Облицова Людмила Юрьевна
Отец ребёнка: Облицов Юрий Петрович
У нее 2 дочки
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Облицов Юрий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно