Древо
Люди
Места
Фамилии
База знаний
Медиа
Главная
Люди
Планкины Олег
Планкины Олег
Поделиться
Добавить человека
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1968
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Планкины (Котяшовы) Зоя Андреевна
1938 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДВ
Пожаловаться на страницу
События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
Пожаловаться на страницу
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1968
Отец: не указан
Мать:
Планкины Зоя Андреевна
Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Помощь