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Емельянов Василий Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Емельянов Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.08.1895 ст.

Дочь: Наталья Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Агрипина Семеновна

Рождение ребёнка
12.12.1897 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Агрипина Семеновна

Рождение ребёнка
10.12.1899 ст.

Дочь: Анна Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Агрипина Семеновна

Рождение ребёнка
10.11.1903 ст.

Дочь: Екатерина Васильевна

Мать ребёнка: Емельянова Агрипина Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Емельянова Агрипина Семеновна

Работа или профессия
Неизвестно
Ивотской фабрики мастеровой
Смерть
Неизвестно