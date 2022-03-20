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Подсевалов Федор Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

25.05.1939

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Подсевалов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Подсевалов Андрей Федорович

Мать ребёнка: Подсевалова Татьяна Прохоровна

Рождение ребёнка
12.04.1912

Дочь: Попыванова Анна Федоровна

Мать ребёнка: Подсевалова Татьяна Прохоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Подсевалова Татьяна Прохоровна

Смерть
25.05.1939
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