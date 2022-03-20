Подсевалов Федор Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смерти25.05.1939
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Подсевалов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Сын: Подсевалов Андрей Федорович
Мать ребёнка: Подсевалова Татьяна Прохоровна
Рождение ребёнка
12.04.1912
Дочь: Попыванова Анна Федоровна
Мать ребёнка: Подсевалова Татьяна Прохоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.05.1939