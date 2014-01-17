Сумин Артём Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сумин Артём Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

17.04.1989

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1989

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.01.2014

Дочь: Сумина Арина Артёмовна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
12.01.2021

Дочь: Сумина Александра Артёмовна

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Бракосочетание
Неизвестно

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