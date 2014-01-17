Сумин Артём Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения17.04.1989
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1989
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.01.2014
Дочь: Сумина Арина Артёмовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
12.01.2021
Дочь: Сумина Александра Артёмовна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности