Андрей Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Матвеевич

Место рождения

Зименки сельцо Муромского уезда

Дата рождения

1759

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1731 г.р.

Мать

1733 г.р.

Жена

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759

Отец: Матвей Кондратьевич

Мать: Наталья Максимовна

Зименки сельцо Муромского уезда
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прасковья Савельевна

Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно