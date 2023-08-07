Андрей Матвеевич
Место рожденияЗименки сельцо Муромского уезда
Дата рождения1759
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1759
Отец: Матвей Кондратьевич
Мать: Наталья Максимовна
Зименки сельцо Муромского уезда
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Прасковья Савельевна
Место жительства
Неизвестно
Булатниково село Мурманского уезда Владимирской губернии
Смерть
Неизвестно