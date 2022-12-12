Позднякова (Николаева) Екатерина Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Позднякова (Николаева) Екатерина Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

18.05.1980

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1923

Дочь: Киселева Евгения Николаевна

Отец ребёнка: Поздняков Николай

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Поздняков Николай Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздняков Николай

Смерть
18.05.1980
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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