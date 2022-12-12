Позднякова (Николаева) Екатерина Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти18.05.1980
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1923
Дочь: Киселева Евгения Николаевна
Отец ребёнка: Поздняков Николай
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Поздняков Николай Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поздняков Николай
Смерть
18.05.1980