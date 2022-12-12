Смирнов Арсений Логинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнов Арсений Логинович

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Место рождения

Стрелка, Семеновский, Нижегородская область

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Смирнов Логин Иванович

Мать: не указана

Стрелка, Семеновский, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анастасия Арсениевна

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp12823254/
Рождение ребёнка
1934

Сын: Смирнов Александр Арсениевич

Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Смирнова Евдокия Васильевна

Смерть
Неизвестно
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