Смирнов Арсений Логинович
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Смирнов Логин Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анастасия Арсениевна
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_vpp12823254/
Рождение ребёнка
1934
Сын: Смирнов Александр Арсениевич
Мать ребёнка: Смирнова Евдокия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно