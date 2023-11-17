Трушин Михаил Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.12.1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.11.1949
Дочь: Шевченко Антонина Михайловна
Мать ребёнка: Трушина Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
29.01.1961
Мать ребёнка: Трушина Евдокия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Трушина Евдокия Ивановна
Смерть
Неизвестно