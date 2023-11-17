Трушин Михаил Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трушин Михаил Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.12.1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.12.1929

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1949

Дочь: Шевченко Антонина Михайловна

Мать ребёнка: Трушина Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
29.01.1961

Сын: Трушин Виктор Михайлович

Мать ребёнка: Трушина Евдокия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Трушина Евдокия Ивановна

Смерть
Неизвестно
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