Батогова (Минькова) Вера
Место рождения
Дата рождения10.09.1898
Дата смерти01.12.1955
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1898
Отец: Меньков Иван
Мать: Менькова Мария
Бракосочетание
17.01.1923
Муж: Батогов Василий
Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1924
Дочь: Манефа
Отец ребёнка: Батогов Василий
Рождение ребёнка
20.08.1938
Дочь: Подволокина Римма
Отец ребёнка: Батогов Василий
Смерть
01.12.1955
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия