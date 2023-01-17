Батогова (Минькова) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батогова (Минькова) Вера

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Место рождения

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область

Дата рождения

10.09.1898

Дата смерти

01.12.1955

Пол

Женский

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1898

Отец: Меньков Иван

Мать: Менькова Мария

Купецкое, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Бракосочетание
17.01.1923

Муж: Батогов Василий

Подпорожье, Подпорожский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
Около 1924

Дочь: Манефа

Отец ребёнка: Батогов Василий

Рождение ребёнка
20.08.1938

Дочь: Подволокина Римма

Отец ребёнка: Батогов Василий

Смерть
01.12.1955
Петрозаводск, Петрозаводский, Республика Карелия
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