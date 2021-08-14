Ильюк (Ковтанюк) Наталья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильюк (Ковтанюк) Наталья Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.03.1954

Дата смерти

14.08.2021

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954

Отец: Ковтанюк Михаил Евгеньевич

Мать: Ковтанюк Анна Ерофеевна

Рождение ребёнка
10.01.1970

Дочь: Данилова Светлана Николаевна

Отец ребёнка: Харченко Николай Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харченко Александр Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Смерть
14.08.2021
Владивосток, Владивостокский, Приморский край