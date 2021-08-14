Ильюк (Ковтанюк) Наталья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.03.1954
Дата смерти14.08.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1954
Рождение ребёнка
10.01.1970
Дочь: Данилова Светлана Николаевна
Отец ребёнка: Харченко Николай Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Харченко Александр Николаевич
Отец ребёнка: не указан
Смерть
14.08.2021
Владивосток, Владивостокский, Приморский край