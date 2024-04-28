Рухмакова Лидия Фёдоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.06.1942
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1942
Отец: Батуркин Федор
Мать: Батуркина Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
27.02.1965
Дочь: Наумова (Рухмакова) Татьяна Валерьевна
Отец ребёнка: Рухмаков Валерий Иванович
Рождение ребёнка
01.10.1971
Дочь: Гусева Наталья Валерьевна
Отец ребёнка: Рухмаков Валерий Иванович