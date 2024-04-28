Рухмакова Лидия Фёдоровна 13.06.1942 — найти родственников по фамилии на Familio
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Рухмакова Лидия Фёдоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.06.1942

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.06.1942

Отец: Батуркин Федор

Мать: Батуркина Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рухмаков Валерий Иванович

Рождение ребёнка
27.02.1965

Дочь: Наумова (Рухмакова) Татьяна Валерьевна

Отец ребёнка: Рухмаков Валерий Иванович

Рождение ребёнка
01.10.1971

Дочь: Гусева Наталья Валерьевна

Отец ребёнка: Рухмаков Валерий Иванович

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