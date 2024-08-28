Друцкий-Соколинский Януш Богданович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1543
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Около 1543
Отец: Друцкий-Соколинский Богдан Андреевич
Мать: не указана
https://genealogia.ru/users/rurik/pages/Drut_Sok.htm, цитата: "Родословная роспись князей Друцких-Соколинских (третья ветвь). 4-2 Януш, с 1597 г. войсковой витебский, с 1606 г. подсудок полоцкий, жена... Показать все
Бракосочетание
Около 1569
Рождение ребёнка
Около 1570
Сын: Друцкий-Соколинский Стефан Кароль
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Лукомская) Александра Константиновна
https://genealogia.ru/users/rurik/pages/Drut_Sok.htm, цитата: "Родословная роспись князей Друцких-Соколинских (третья ветвь). 7-4 Стефан Кароль, подкоморий полоцкий"
Рождение ребёнка
Около 1572
Сын: Друцкий-Соколинский Самуэль Станислав
Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Лукомская) Александра Константиновна
https://genealogia.ru/users/rurik/pages/Drut_Sok.htm, цитата: "Родословная роспись князей Друцких-Соколинских (третья ветвь). 8-4 Самуэль Станислав, подвоевода смоленский, фактический руководитель обо... Показать все
Военная служба
1597
Витебск, Витебская область
Войсковой витебский
Работа или профессия
1606
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Подсудок полоцкий
Смерть
Неизвестно