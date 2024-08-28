Друцкий-Соколинский Януш Богданович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Друцкий-Соколинский Януш Богданович

Место рождения

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область

Дата рождения

Около 1543

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1543

Отец: Друцкий-Соколинский Богдан Андреевич

Мать: не указана

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://genealogia.ru/users/rurik/pages/Drut_Sok.htm, цитата: "Родословная роспись князей Друцких-Соколинских (третья ветвь). 4-2 Януш, с 1597 г. войсковой витебский, с 1606 г. подсудок полоцкий, жена... Показать все
Бракосочетание
Около 1569

Жена: Друцкая-Соколинская (Лукомская) Александра Константиновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
Рождение ребёнка
Около 1570

Сын: Друцкий-Соколинский Стефан Кароль

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Лукомская) Александра Константиновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://genealogia.ru/users/rurik/pages/Drut_Sok.htm, цитата: "Родословная роспись князей Друцких-Соколинских (третья ветвь). 7-4 Стефан Кароль, подкоморий полоцкий"
Рождение ребёнка
Около 1572

Сын: Друцкий-Соколинский Самуэль Станислав

Мать ребёнка: Друцкая-Соколинская (Лукомская) Александра Константиновна

Смоленск, город Смоленск, Смоленская область
https://genealogia.ru/users/rurik/pages/Drut_Sok.htm, цитата: "Родословная роспись князей Друцких-Соколинских (третья ветвь). 8-4 Самуэль Станислав, подвоевода смоленский, фактический руководитель обо... Показать все
Военная служба
1597
Витебск, Витебская область
Войсковой витебский
Работа или профессия
1606
Полоцк, Полоцкий район, Витебская область
Подсудок полоцкий
Смерть
Неизвестно

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