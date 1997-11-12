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Садакова (Кононова) Надежда Степановна
Садакова (Кононова) Надежда Степановна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
10.03.1972
Пол
Женский
Отец
Кононов Степан Фёдорович
1927 г.р.
Мать
Кононова (Кузмичёва) Анастасия Радионовна
1929 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ДА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1972
Отец:
Кононов Степан Фёдорович
Мать:
Кононова Анастасия Радионовна
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