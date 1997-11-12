Садакова (Кононова) Надежда Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Садакова (Кононова) Надежда Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.03.1972

Пол

Женский

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1972

Отец: Кононов Степан Фёдорович

Мать: Кононова Анастасия Радионовна

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