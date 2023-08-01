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(Кирьянова) Евгения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1946

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1908 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1946

Отец: Кирьянов Автамон

Мать: Кирьянова Анна