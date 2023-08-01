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(Кирьянова) Евгения
(Кирьянова) Евгения
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1946
Пол
Женский
Отец
Кирьянов Автамон
1905 г.р.
Мать
Кирьянова (Килина) Анна
1908 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЕФ
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1946
Отец:
Кирьянов Автамон
Мать:
Кирьянова Анна
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