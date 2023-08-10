Худобин Яков Терентиев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1874
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1893 ст.
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 18 лет она первым браком 18 лет #007470344 №175
Место жительства
Неизвестно
Иловская, Зырянская волость, Мариинский уезд
Смерть
Неизвестно