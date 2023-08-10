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Худобин Яков Терентиев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1874

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1874 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1874

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1893 ст.

Жена: Худобина Домника Евдокимова

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 18 лет она первым браком 18 лет #007470344 №175
Место жительства
Неизвестно
Иловская, Зырянская волость, Мариинский уезд
Смерть
Неизвестно