Козлов (Репман) Ольга Альбертовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Козлов (Репман) Ольга Альбертовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1835 г.р.

Мать

1848 г.р.

Муж

Дети

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Добавил:

ДЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Репман (reppmann) Альберт Христианович

Мать: Репман (reppmann) Юлия Богдановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Козлов Николай Иванович

1903
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Козлов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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