Сорокина (Гапшина) Александра Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1852
Дата смертиПосле 23.04.1878
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.02.1871
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1872
Дочь: Наталья (Анастасия) Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
28.08.1874
Дочь: Наталья Петровна
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
13.04.1876
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Фёдорович
Рождение ребёнка
23.04.1878
Отец ребёнка: Сорокин Пётр Фёдорович
Смерть
После 23.04.1878