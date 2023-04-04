Сорокина (Гапшина) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сорокина (Гапшина) Александра Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1852

Дата смерти

После 23.04.1878

Пол

Женский

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
06.02.1871

Муж: Сорокин Пётр Фёдорович

Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
28.12.1872

Дочь: Наталья (Анастасия) Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.08.1874

Дочь: Наталья Петровна

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
13.04.1876

Сын: Сорокин Василий Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Фёдорович

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
23.04.1878

Сын: Сорокин Семён Петрович

Отец ребёнка: Сорокин Пётр Фёдорович

Смерть
После 23.04.1878
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