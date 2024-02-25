Проскурякова (Клименко) Татьяна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПроскурякова (Клименко) Татьяна Ивановна

Проскурякова (Клименко) Татьяна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1984

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1984

Отец: Клименко Иван Константинович

Мать: Клименко Ирина Васильевна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close