Альтман Симон Юделевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Альтман Симон Юделевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

1941

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Альтман Юда Шмуйлович

Мать: Альтман жена

Смерть
1941
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