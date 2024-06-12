Ус Федор Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1956
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ус Яков
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ус Игорь Федорович
Мать ребёнка: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна
Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Агроном
Место жительства
Неизвестно
ул. Дзержинского 99 , кв 137
Рождение ребёнка
23.11.1920
Сын: Ус Юрий Федорович
Мать ребёнка: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно