Ус Федор Яковлевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Ус Федор Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1956

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1898 г.р.

Дети

1920 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ус Яков

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ус Игорь Федорович

Мать ребёнка: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна

Киев, Украинская ССР
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна

Работа или профессия
Неизвестно
Агроном
Место жительства
Неизвестно
ул. Дзержинского 99 , кв 137
Рождение ребёнка
23.11.1920

Сын: Ус Юрий Федорович

Мать ребёнка: Ус (Белозёрова) Лидия Пантелеймоновна

Харьков, Харківська область
Смерть
1956
Похороны
Неизвестно
Харьков, Харківська область

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