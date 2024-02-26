Корнеев Михаил
Место рожденияселоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Дата рождения1922
Дата смерти10.11.1965
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922
селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
10.11.1965
Город Спас-Деменск, Калужская область, Россия
Причина смерти: Болезнь