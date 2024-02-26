Корнеев Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корнеев Михаил

Место рождения

селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)

Дата рождения

1922

Дата смерти

10.11.1965

Пол

Мужской

Отец

1890 г.р.

Мать

Дети

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Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1922

Отец: Корнеев Иван Григорьевич

Мать: Корнеева Евдокия Филиповна

селоТеплово,Спас-Деменский район, Смоленская область, РСФСР (СССР)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
10.11.1965
Город Спас-Деменск, Калужская область, Россия
Причина смерти: Болезнь
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