Верюжская (Розова) Лариса Виссарионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Верюжская (Розова) Лариса Виссарионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Верюжский Александр Александрович

Отец ребёнка: Верюжский Александр Иннокентьевич

Рождение ребёнка
1901

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Верюжский Александр Иннокентьевич

Рождение ребёнка
1902

Сын: Верюжский Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: Верюжский Александр Иннокентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Верюжский Александр Иннокентьевич

Смерть
Неизвестно
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