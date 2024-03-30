Верюжская (Розова) Лариса Виссарионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1899
Сын: Верюжский Александр Александрович
Отец ребёнка: Верюжский Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Верюжский Александр Иннокентьевич
Рождение ребёнка
1902
Сын: Верюжский Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: Верюжский Александр Иннокентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно