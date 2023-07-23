Акатова Александра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.10.1948
Дочь: Пащенко Валентина Васильевна
Отец ребёнка: Акатов Василий Константинович
Рождение ребёнка
20.12.1952
Дочь: Андреева Нина Васильевна
Отец ребёнка: Акатов Василий Константинович
Рождение ребёнка
28.01.1959
Дочь: Николенко Татьяна Васильевна
Отец ребёнка: Акатов Василий Константинович
Смерть
Неизвестно