Акатова Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАкатова Александра Андреевна

Акатова Александра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.10.1948

Дочь: Пащенко Валентина Васильевна

Отец ребёнка: Акатов Василий Константинович

Рождение ребёнка
20.12.1952

Дочь: Андреева Нина Васильевна

Отец ребёнка: Акатов Василий Константинович

Рождение ребёнка
28.01.1959

Дочь: Николенко Татьяна Васильевна

Отец ребёнка: Акатов Василий Константинович

Смерть
Неизвестно