Наймушина Василиса Федорова
Место рождения
Дата рожденияМежду 1756 и 1758
Дата смертиМежду 1797 и 1802
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1758
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1790
Дочь: Неонила Михайлова
Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: Меланья Андреева
Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов
Рождение ребёнка
Около 1793
Дочь: Параскева Андреева
Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов
Бракосочетание
22.01.1794 ст.
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1797 и 1802