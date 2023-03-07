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Наймушина Василиса Федорова

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Место рождения

Кленовской, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Между 1756 и 1758

Дата смерти

Между 1797 и 1802

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1756 и 1758

Отец: не указан

Мать: не указана

Кленовской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Дочь: Неонила Михайлова

Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: Меланья Андреева

Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов

Рождение ребёнка
Около 1793

Дочь: Параскева Андреева

Отец ребёнка: Наймушин Михаил Семенов

Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
22.01.1794 ст.

Муж: Наймушин Михаил Семенов

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
Между 1797 и 1802
Елховой Мыс, Нолинский уезд, Вятская губерния
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